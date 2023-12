BMI: Wegen Haushaltskrise derzeit keine Zusagen an DOSB

Der DOSB finanziert seine Olympia-Bemühungen, die in einer offiziellen Bewerbung für Spiele ab 2036 münden könnten, derzeit noch aus Eigenmitteln. Bei der DOSB-Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag in Frankfurt forderte Präsident Thomas Weikert vom Bund "Wertschätzung" in Form finanzieller Garantien. Jörg Ammon, Vorsitzender des bayerischen Landessportbunds, verlangte vom BMI das Zeichnen einer Absichtserklärung.