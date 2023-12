Tour de Ski: Carl Zwölfte - Rydzek verpasst Finale knapp

Victoria Carl strahlte wieder einmal über das ganze Gesicht. Diesmal war es aber nicht ein Weltcup-Triumph, über den sich die Skilanglauf-Olympiasiegerin so derbe freute - sondern der verpasste Finaleinzug beim Sprint zum Auftakt der Tour de Ski in Toblach. „So konnte ich vielleicht ein paar Körner für die kommenden Tage sparen“, sagte Carl lachend: „Und mit Platz zwölf bin ich superhappy, das war ein Top-Einstieg.“

Hennings Auftakttag endet früh

Bundestrainer nimmt den Druck

„Wir dürfen nicht zu viel von ihr erwarten“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Hennig geht damit ohne Bonussekunden in die zweite Etappe am Sonntag, ein 10-km-Klassikrennen für Frauen (12.15 Uhr) und Männer (15.00). In dieser Disziplin hatte Carl bei der Tour-Generalprobe in Trondheim ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. „Und die Form habe ich über Weihnachten gerettet, ich freue mich auf den Sonntag“, sagte sie.