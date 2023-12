Unfassbarer Ekel-Eklat in der Schweiz

Dieser Vorfall ist an Ekelhaftigkeit kaum zu überbieten! In der 2. Schweizer Unihockey-Liga - in Deutschland als Floorball bekannt - wurde das Spiel zwischen Tabellenführer Eagles UHC-Aigle und Schlusslicht UHC Genève nach zwei Dritteln beim Stand von 7:4 für die gastgebenden Eagles abgebrochen.