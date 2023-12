Weltcup-Sieg: Carls Formstärke "schon eher überraschend"

Die deutsche Skilangläuferin Viktoria Carl hat sich von ihren guten Leistungen in der bisherigen Saison überrascht gezeigt. "Ich wusste definitiv, dass ich dazu in der Lage bin, dieses Jahr auf das Treppchen zu laufen", sagte die 27-Jährige im Interview mit Sport1: "Aber dass ich so konstant vorne reinlaufen und um das Treppchen mitkämpfen kann, war für mich schon eher überraschend."