Wasserball-EM: Deutschland-Frauen spielen um Platz elf

Die deutschen Wasserballerinnen haben bei der EM die nächste Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Sven Schulz unterlag am Dienstag im ersten Platzierungsspiel im niederländischen Eindhoven Serbien mit 11:12 und hat damit keine Chance mehr auf Rang neun.

Für die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) geht es nun am Donnerstag (12 Uhr) gegen Israel oder Tschechien nur noch um Platz elf. Die Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer und die bevorstehende WM in Doha (2. bis 18. Februar) zu qualifizieren, hatte Deutschland bereits zuvor im Achtelfinale gegen Frankreich (6:14) verspielt.