Jugendwinterspiele: Gold und Silber für deutsche Langläufer

Mit einem Doppelsieg haben die Langläufer Jakob Moch und Jonas Müller dem Team Deutschland bei den Jugendwinterspielen in Gangwon die nächsten beiden Medaillen beschert. Über 7,5 km im klassischen Stil krönte sich Moch (Isny) am Dienstag mit nur 5,4 Sekunden Vorsprung vor Müller (Marienberg) zum Jugend-Olympiasieger. Bronze ging an den Franzosen Quentin Lespine.