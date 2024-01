Schwimmerin Angelina Köhler Sportlerin des Monats Dezember

Schwimm-Europameisterin Angelina Köhler ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur „Sportlerin des Monats“ Dezember gewählt worden. Die 23-Jährige hatte vergangenen Monat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Bukarest Gold über 200 Meter Schmetterling und damit den ersten großen Titel ihrer Karriere gewonnen. Zwei Tage nach diesem überraschenden Triumph hatte die Wahl-Berlinerin von der SG Neukölln auf ihrer Paradestrecke über 100 Meter Schmetterling in 55,50 Sekunden den deutschen Rekord, den sie erst am Vorabend aufgestellt hatte, noch einmal um 26 Hundertstel unterboten und war damit zu Silber geschwommen.

Platz zwei bei der Sporthilfe-Wahl belegt Snowboarderin Ramona Hofmeister. Die 27-Jährige ist in diesem Weltcup-Winter noch ungeschlagen, sie gewann im Dezember die Parallel-Riesenslaloms in Carezza und Cortina d‘Ampezzo und auch den Parallel-Slalom in Davos. Ebenfalls einen Sieg-Hattrick im Weltcup gelang Bobpilotin Lisa Buckwitz, die von den Sporthilfe-geförderten Athlet:innen auf Platz drei gewählt wurde. Die 29-Jährige hatte das Weltcup-Wochenende in Innsbruck-Igls geprägt, an dem sie beide Wettbewerbe im Monobob sowie das Rennen im Zweier-Bob mit Anschieberin Vanessa Mark gewonnen hatte. Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athlet:innen von der Athletenkommission im DOSB, SPORT1 und der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden.