120 Ironmen in 120 Tagen: Deichmann will nächsten Weltrekord

Extremsportler Jonas Deichmann greift mit seinem nächsten Mammutprojekt nach einem weiteren Weltrekord. Nach seiner Triathlon-Weltreise und seinem Duathlon durch die USA will der 36-Jährige nun 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen absolvieren. Ab dem 9. Mai wird er für die Dauer von vier Monaten jeden Tag auf der Originalstrecke der Challenge Roth 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen.

Der bisherige Weltrekord für täglich aufeinanderfolgende Ironmen hält der Brite Sean Conway mit 105. "Ich wollte nicht einfach 106 machen, weil ich ja auch 120 um die Welt gemacht habe", so Deichmann. Damals absolvierte er die Gesamtdistanzen je Disziplin am Stück, nun macht er täglich alle drei Sportarten am selben Ort. "Es ist ein Unterschied, ob man nachts in Roth in der Ferienwohnung oder im Zelt im Winter in Sibirien übernachtet", erklärte Deichmann.