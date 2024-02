Am Flughafen: Sportschütze bekommt leeren Waffenkoffer

Dem deutschen Sportschützen Vincent Haaga ist kurz vor seinem geplanten Start beim Weltcup in Rabat/Marokko die Waffe entwendet worden. Wie der Deutsche Schützenbund (DSB) mitteilte, wurde dem 28-Jährigen am Samstag im Flughafen ein leerer Waffenkoffer ausgehändigt. "So wie es aussieht, wurde meine Waffe gestohlen", sagte Haaga: "Ich habe meinen Waffenkoffer in Empfang genommen, Caps und Brille waren drin, die Waffe nicht."

Haaga wollte in Marokkos Hauptstadt mit der Flinte wichtige Punkte für die Olympia-Rangliste sammeln. Darauf verzichtet der WM-Achte in Absprache mit Bundestrainer Axel Krämer: "In meinem mentalen Zustand und ohne Waffe macht ein Start keinen Sinn. Ich will eigentlich nur nach Hause." Sein Ticket für Paris will sich Haaga nun über das letzte Olympia-Qualifikationsturnier in Doha/Katar (19. bis 29. April) oder die Flinten-EM im italienischen Lonato (15. bis 25. Mai) erkämpfen.