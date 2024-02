Billard: 30. Jubiläum! World Pool Masters kommt nach Hildesheim

Das World Pool Masters, das traditionsreichste Einladungsturnier der Poolwelt, wird seine 30. Ausgabe im kommenden Jahr in Deutschland austragen! Das Event steigt vom 25.-28. April in der Halle39 in Hildesheim. Das Turnier wird in Kooperation mit Sky Sports und dem Veranstalter Moltke Sports durchgeführt, der auch die Darts-Events der PDC Europe organisiert.

Das 1993 erstmals in Plymouth, England, ausgetragene World Pool Masters war Bühne für die größten Poolbillard-Champions der Welt. Zu den bisherigen Siegern gehören Francisco Bustamante, Darren Appleton, Shane Van Boening und Joshua Filler. Ralf Souquet hält den Rekord für die meisten World Pool Masters-Titel und gewann 2011 in Quezon City auf den Philippinen seinen sechsten Titel.

Das Teilnehmerfeld dieses offiziellen World Nineball Tour Einladungsturniers besteht aus den 14 besten Spielern der WNT-Rangliste und zwei Wildcards, die vor dem Event in der Halle39 in Hildesheim vergeben werden. Das World Pool Masters wird an allen vier Tagen live auf Sky Sports in Großbritannien und Irland übertragen.

Ko Pin Yi will Titel in Hildesheim verteidigen

Ko Pin Yi wird in diesem Jahr als Titelverteidiger an Nummer eins gesetzt sein, nachdem er im vergangenen Mai in Brentwood, England, Eklent Kaçi besiegt und die Siegprämie in Höhe von 40.000 Dollar eingesackt hat. In der ersten Runde wird auf 9 Gewinnspiele gespielt, im Viertelfinale auf 10, im Halbfinale auf 11 und im Finale auf 13. Die 16 Spieler kämpfen insgesamt um einen Preisgeld von 125.000$.

Tickets für das Event gibt es unter https://nineballeurope.com

Erstmals wird es beim World Pool Masters für die Wochenend-Sessions auch VIP-Tickets ab 150 € geben. VIP-Gäste erhalten erstklassige Hospitality-Sitzplätze, ein Drei-Gänge-Abendessen, kostenlose Getränke und die Möglichkeit, die Stars der World Nineball Tour zu treffen. Auch diese Tickets gibt es ab Mittwoch hier.

Moltke Sports organisiert als langjähriger Partner der Professional Darts Corporation und Matchrooms hochkarätige Sportevents in Deutschland und richtet exklusiv große Darts-Turniere in Kontinentaleuropa aus, darunter die European Darts Tour mit den Stars der PDC. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Matchroom Poolbillard nach Deutschland zu bringen und diesen fantastischen Sport einem neuen Publikum zu präsentieren“, heißt es dazu vom Veranstalter.

Die Halle39 bietet auf mehr als 4.000 m² Nutzfläche Platz für Konzerte und Events für bis zu 3.450 Personen. Die mobile Bestuhlung und die innovative Ausstattung bieten eine hochmoderne technische Infrastruktur, wobei der Veranstaltungsort von einer umfangreichen Verkehrsinfrastruktur profitiert, um ein optimales Zuschauererlebnis zu gewährleisten.

