Cricket: Voigt neuer Geschäftsführer des DCB

Der DCB hat einen neuen Geschäftsführer. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, übernimmt Dieter Voigt am 1. März die DCB-Geschäftsstelle in Essen.

Voigt: "Freue mich auf die attraktive Aufgabe"

