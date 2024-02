DOSB kürt Kliemke zur Eliteschülerin des Jahres

Kliemke, die Schülerin der Eliteschule des Sports (EdS) in Potsdam ist, paddelte bei der Heim-WM in Duisburg im vergangenen Jahr gleich zweimal aufs Podest, gewann im Canadier-Vierer über 500 m Silber und im Canadier-Zweier über 200 m Bronze.

"In der Schule gilt sie als außergewöhnliche Schülerin, die besonders für ihre Hilfsbereitschaft geschätzt wird. Es gelinge ihr in herausragender Weise, die schulischen und sportlichen Anforderungen zu vereinen, so die Lehrkräfte", hieß es in der Würdigung des DOSB.