Gewaltexzesse: Griechenland will härter durchgreifen

Die griechische Regierung hat härtere Maßnahmen gegen Gewalt bei Sportveranstaltungen angekündigt. Um Tickets zu erwerben, müsse demnach ab April ein digitales Identifikationssystem genutzt werden. In den Stadien sollen zudem hochauflösende Kameras zur Identifikation vor Ort installiert werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. In Griechenland war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewaltexzessen durch Zuschauer gekommen.