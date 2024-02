Bittere Gepäck-Panne bei deutschem Team

„Wir improvisieren gerade und hoffen, dass das Gepäck schnellstmöglich nachkommt“

Hennig wird dann ebenso wie mehrere Teamkolleginnen mit Trainingsrückstand an den Start gehen. "Da mein Gepäck fehlt, konnte ich am ersten Tag noch nicht auf die Loipe. Ich habe die Gegend beim Joggen erkundet", sagte die Sächsin nach der Ankunft in den Rocky Mountains: "Wir improvisieren gerade und hoffen, dass das Gepäck schnellstmöglich nachkommt."

Am Samstag folgen in Canmore Sprints, am Sonntag Massenstart-Rennen über 20 Kilometer. „Mein Fokus liegt natürlich auf den Distanzrennen, ganz besonders in der klassischen Disziplin. Beim Skating-Sprint werde ich aussetzen“, sagte Hennig, die sich ohne Gepäck zumindest an der Landschaft erfreute: „Canmore ist ein wunderschöner Ort mitten in den Bergen, landschaftlich ein Highlight.“