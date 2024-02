Kroatiens Wasserballer gewinnen dritten WM-Titel

Kroatiens Wasserballer haben zum dritten Mal den WM-Titel gewonnen. Der Vize-Europameister bezwang im Endspiel bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Doha Italien mit 15:13 (2:3, 3:2, 3:2, 3:4, 4:2) nach Fünfmeterschießen.

Die Kroaten gingen mit einem 8:7-Vorsprung in das letzte Viertel, konnten ihn aber nicht behaupten. Dreimal kassierten sie den Ausgleich, ehe es beim Stand von 10:10 in die letzten zwei Minuten ging. Andrea Fondelli brachte Italien mit 11:10 in Führung, doch Rino Buric erzwang fünf Sekunden vor Schluss das Fünfmeterschießen. Marko Zuvela verwandelte den entscheidenden Wurf.