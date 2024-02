"Völlig verrückte" Vorstellung: Langlauf-König Northug mit unglaublichem Comeback

Der einstige Langlauf-König Petter Northug hat ein erstaunliches Comeback hingelegt. Der 38-Jährige stürmte beim stark besetzten FIS-Rennen im norwegischen Nes unerwartet auf Platz zwei über 20 km in der klassischen Technik - und schloss danach eine Teilnahme an der Heim-WM 2025 in Trondheim nicht aus.