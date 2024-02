Laureus Awards: DBB-Weltmeister, Rehm und Haller nominiert

Den deutschen Basketball-Weltmeistern winkt eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung. Das Team um Bundestrainer Gordon Herbert und Kapitän Dennis Schröder wurde als „Mannschaft des Jahres“ für die Laureus World Sports Awards 2024 nominiert. Das teilten die Organisatoren am Montag mit.

Die Konkurrenz aber hat es in sich. Durchsetzen muss sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Deutschlands "Mannschaft des Jahres 2023", unter anderem gegen den englischen Fußball-Topklub Manchester City, dem als Triple-Gewinner ebenfalls Historisches gelang.

"Es ist wunderbar, für den Laureus Team Award nominiert zu sein", sagte DBB-Anführer Schröder, der bei der WM zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt worden war: "Das Besondere an Laureus ist, dass es sich um die einzige globale Auszeichnung handelt, die alle Sportarten umfasst."

In jeder der insgesamt acht Kategorien stehen sechs Nominierte zur Wahl, die Gewinner werden am 22. April bekannt gegeben. Neben den DBB-Athleten kann auch ein weiterer Deutscher auf einen Laureus Award hoffen: Para-Leichtathlet Markus Rehm geht in der Kategorie "Behindertensportler des Jahres" ins Rennen. Der Para-Weitsprungweltrekordler hatte 2023 sein sechstes WM-Gold gewonnen.