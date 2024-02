Oktagon MMA: Dalisda verteidigt Titel in Oberhausen

Die deutsche "MMA-Oktagon"-Titelträgerin Katharina Dalisda tritt zur Verteidigung ihres Strohgewichtsgürtels in Oberhausen an. Bei der 53. Ausgabe des Mixed-Martial-Arts-Events am Samstag trifft die Frankfurterin im Hauptkampf in der Klasse bis 52,5 Kilogramm in der Robert-Weber-Arena auf die Französin Eva Dourthe. Insgesamt werden elf Kämpfe ausgetragen, acht davon mit deutscher Beteiligung.