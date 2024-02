Oktagon MMA: Nächste Gegner von Eckerlin und Jungwirth fix

Der deutsche „MMA-Oktagon“-Kämpfer Christian Eckerlin darf sich in seinem nächsten Kampf auf einen Heimvorteil freuen. Der 36 Jahre alte Hesse tritt am 4. Mai in der Frankfurter Festhalle gegen den starken Tschechen Miroslav „Inkvizitor“ Brosz an.

Brosz (35), der mit einem Kampfrekord von 17 Siegen in 21 Kämpfen antritt und in den jüngsten acht Fights ungeschlagen blieb, hat unter anderem 2021 den Schwaben Christian Jungwirth besiegt. "Natürlich nehme ich die Herausforderung an, wir verstecken uns vor niemandem", sagte Eckerlin, der zuletzt beim Rekord-Event in Köln vor rund 20.000 Fans kämpfte.