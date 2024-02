Special Olympics in Thüringen "ein großer Erfolg"

Die Organisatoren der Special Olympics in Thüringen haben ein durchweg positives Fazit gezogen. "Wir konnten den 900 Athletinnen und Athleten einen würdigen Rahmen für ihre Sportwettbewerbe schaffen und viele beeindruckende Leistungen sehen", sagte Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland.

"Ein großer Erfolg" sei Deutschlands größtes inklusives Multi-Sportevent gewesen, das am Freitag zu Ende ging. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer traten in zehn Sportarten an, es kamen Sportler aus 13 Bundesländern, auch drei internationale Delegationen waren dabei.