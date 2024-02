Wasserspringer Wesemann Siebter vom 3-m-Brett

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei der WM in Doha im Einzel-Finale vom 3-m-Brett eine Medaille verpasst. Der 21-Jährige aus Halle kam am Mittwoch auf 433,75 Punkte und belegte Rang sieben. Gold ging an Titelverteidiger Wang Zongyuan aus China (538,70 Punkte), Silber gewann dessen Landsmann Xie Siyi (516,10), Bronze holte der Mexikaner Osmar Olvera Ibarra (498,40).