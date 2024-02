Wasserspringerin Hentschel im WM-Finale mit Olympia-Ticket

Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-WM in Doha das Einzel-Finale vom 3-m-Brett erreicht. Die 22 Jahre alte Berlinerin kam am Freitag im Halbfinale mit 282,15 Punkten auf den neunten Rang und sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) damit einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris.