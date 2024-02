WM: Barthel und Eikermann verpassen Medaille

Die deutschen Wasserspringer sind bei der Schwimm-WM in Doha weiter ohne Medaille. Timo Barthel (Halle) und Jaden Eikermann (Aachen) verpassten im Turm-Synchronwettbewerb mit 373,71 Punkten auf dem siebten Rang das Podest, bescherten dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) damit allerdings den angestrebten Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris. Gold ging an die Titelverteidiger Lian Junjie und Yang Hao aus China (470,76 Punkte) vor den Duos aus Großbritannien (422,37 Punkte) und der Ukraine (406,47 Punkte).