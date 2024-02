WM: Pfeif Zehnte im Turmspringen

Wasserspringerin Pauline Pfeif hat bei der WM in Doha erwartungsgemäß eine Medaille im Turmspringen verpasst. Die Berlinerin kam im Einzel-Finale am Montag mit 277,60 Punkten auf Rang zehn. Christina Wassen (Berlin) war am Morgen als 14. bereits im Halbfinale ausgeschieden.