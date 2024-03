Der Sport-Höhepunkt am Montag, 25. März

TENNIS: Alexander Zverev trifft nach seinem souveränen Auftaktsieg beim ATP-Masters in Miami auf den US-Amerikaner Christopher Eubanks. Das bislang einzige Duell mit dem Weltranglisten-32., der im vergangenen Jahr mit dem Viertelfinaleinzug in Wimbledon für Furore gesorgt hatte, gewann Zverev vor einem Jahr in Genf auf Sand in zwei Sätzen.