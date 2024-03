Europäischer Turnverband entzieht Israel die EM 2025

Die Europameisterschaften im Kunstturnen werden 2025 nicht in Israel stattfinden. Wie der Europäische Turnverband am Montag bekannt gegeben hat, wurde das Bieterverfahren für alle anderen Mitgliedsstaaten bis 23. April erneut eröffnet. Grund für die Absage des Turniers in Tel Aviv sei die aktuelle Situation im Land.