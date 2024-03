Kazmaier und Wicker glänzen zum Weltcup-Abschluss

Eine Woche nach WM-Ende an gleicher Stelle schafften die deutschen Sehbehinderten gleich vier Dreifachsiege. Dritte hinter Kazmaier und Walter wurde jeweils Johanna Recktenwald mit Guide Pirmin Strecker. Anja Wicker holte in der sitzenden Klasse in Abwesenheit ihrer Hauptkonkurrentinnen aus den USA zum Abschluss alle vier Siege. Der sehbehinderte Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle sowie Marco Maier in der stehenden Klasse schafften zudem noch jeweils einen dritten Platz.