Medaillen für Brendel und Dunkel - Toba stürzt

Der deutsche Mehrkampfmeister Pascal Brendel hat beim DTB-Pokal in Stuttgart in den Gerätefinals das beste Ergebnis der deutschen Turner eingefahren. Der 20-Jährige holte am Boden die Silbermedaille, mit 13,866 Punkten lag er lediglich hinter dem Schweizer Matteo Giubellini (14,000). Auch Olympiateilnehmer Nils Dunkel turnte aufs Podest, am Pauschenpferd wurde er mit 14,366 Punkten Dritter. Auch hier war Giubellini (14,400) am stärksten.

Rio-Held Andreas Toba dagegen verpasste am Reck nach einem Sturz die Medaillenränge. Der 33-Jährige wurde Sechster und damit Letzter, der Sieg ging an den Belgier Noah Kuavita (14,066). Toba, der bei den Spielen von Rio 2016 trotz eines Kreuzbandrisses noch erfolgreich weitergeturnt war, ist noch recht frisch zurück im Wettbewerb. Nach einer Knieverletzung aus dem September war er erst am vergangenen Wochenende auf die internationale Wettkampfbühne zurückgekehrt.