"Nicht real": Kemp schreibt deutsche Surf-Geschichte

Camilla Kemp strahlte über das ganze Gesicht, dann reckte sie voller Stolz ihr Olympiaticket in die Kamera: "You have qualified for Paris 2024" war darauf zu lesen, "du hast dich für Paris 2024 qualifiziert". Auch wenn die Surf-Wettbewerbe streng genommen gut 15.000 km von der französischen Hauptstadt entfernt stattfinden werden, vor der Insel Tahiti/Französisch-Polynesien, hat sich die 28-Jährige am Wochenende einen Lebenstraum erfüllt.