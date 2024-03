"Operation Aderlass": Drahtzieher wird Zulassung entzogen

Neues Kapitel in der aufsehenerregenden „Operation Aderlass“: Fünf Jahre nach der Aufdeckung des Erfurter Blutdopingrings hat der Mediziner Mark S. seine ärztliche Zulassung verloren. Das bestätigte das zuständige Thüringer Landesverwaltungsamt der ARD-Dopingredaktion am Dienstag. Der Entzug der Approbation kommt in Deutschland nur sehr selten vor.