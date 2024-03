Sportfördergesetz: Entwurf geht in die Ressort-Abstimmung

Auf dem Weg zu einem Sportfördergesetz und der daraus resultierenden Gründung einer unabhängigen Sportagentur ist der nächste Schritt gemacht. Der Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums (BMI) geht am Freitag in die Ressort-Abstimmung, der Entwurf liegt dem SID aus Regierungskreisen vor. Mit dem geplanten Sportfördergesetz soll dem Medaillenschwund in den olympischen (Sommer-)Sportarten auf Sicht entgegengewirkt werden.