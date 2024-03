Sportfördergesetz in der Kritik: Auch Trainer schlagen Alarm

Nach dem DOSB, den Landessportbünden und Spitzensportverbänden haben auch die Trainerinnen und Trainer den Referentenentwurf zum Sportfördergesetz deutlich kritisiert. "Maßnahmen zu der seit Jahrzehnten geforderten Verbesserung der Trainersituation wurden in dem neuen Entwurf gar nicht berücksichtigt", hieß es in einer Stellungnahme des Berufsverbands der Trainer und Trainerinnen im deutschen Sport (BVTDS).

Mit dem geplanten Sportfördergesetz soll dem Medaillenschwund in den olympischen (Sommer-)Sportarten auf Sicht entgegengewirkt werden, zentraler Bestandteil des geplanten Gesetzes ist die Gründung einer unabhängigen Sportagentur, die über die Verteilung der Fördergelder entscheiden soll. "Solange immer mehr Geld in die Sportbürokratie gesteckt wird, statt in den Sport vor Ort und in die Trainerinnen und Trainer zu investieren, wird Deutschland im internationalen Vergleich weiter zurückfallen", meint der BVTDS.