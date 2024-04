Badminton-EM in Saarbrücken: Absagen trüben die Rückkehr

Wenn die Badminton-EM am Dienstag nach 42 Jahren nach Deutschland zurückkehrt, sind die Aussichten der Gastgeber auf Medaillen gering. Drei Leistungsträger fehlen dem Deutschen Badminton-Verband (DBV), allen voran Mark Lamsfuß, vor zwei Jahren in Madrid Europameister im Doppel und Mixed. Auf dem 29-Jährigen ruhten die größten Hoffnungen, doch Lamsfuß muss sein lädiertes Knie schonen - auch im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt bei den Olympischen Spielen in Paris.