Badminton-EM: Roth scheidet im Achtelfinale aus

Bei der Badminton-EM in Saarbrücken ist Fabian Roth als letzter deutscher Einzelspieler im Achtelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige vom TV Refrath unterlag in der Runde der letzten 16 dem Franzosen Alex Lanier 21:23, 11:21 und verpasste damit einen Coup im Kampf um das Olympia-Ticket. Hätte er gewonnen, wäre er in Paris dabeigewesen.