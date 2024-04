Badminton: Neuer Bundestrainer und Sportdirektor im DBV

Am Mittwoch gab der DBV auch den Wechsel auf der Position des Sportdirektors bekannt. Martin Kranitz gibt sein Amt auf. "Es ist in meinem Interesse, mich nach 25 Jahren, die ich in der ersten Reihe Verantwortung getragen habe, daraus zurückzuziehen", sagte Kranitz, der nun die Leitung des Bundesstützpunktes in Saarbrücken übernimmt. Kranitz war ab 1999 zunächst Referent Leistungssport im DBV, ab 2007 arbeitete er als Sportdirektor.