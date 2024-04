Einzigartige Kommentatoren-Ära endet

Seine Stimme ist in Deutschland untrennbar mit Snooker verbunden: TV-Kommentator Rolf Kalb geht nach dem WM-Finale am 6. Mai in den Ruhestand. „Ich wollte immer zu einem Zeitpunkt aufhören, zu dem man sich noch gerne an mich erinnert“, sagte der 64-Jährige über seinen Abschied nach fast 35 Jahren am Eurosport-Mikrofon.