Kreuzbandriss: Olympia- und EM-Aus für Turner Kochan

Kunstturner Lucas Kochan hat sich einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und verpasst die Olympischen Spiele in Paris und die Ende des Monats anstehenden Europameisterschaften in Rimini. Der Cottbuser erlitt die schwere Verletzung im Trainingslager in Kienbaum bei einer Landung am Sprung, der 23-Jährige muss eine lange Pause einlegen. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag bekannt.