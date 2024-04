Kunstturn-EM: Dauser führt deutsche Männerriege an

Barren-Weltmeister Lukas Dauser führt die Männer-Riege der deutschen Kunstturner bei den Europameisterschaften in Rimini Ende April an. Das gab der Deutsche Turnerbund (DTB) am Freitag bekannt.

Komplettiert wird das DTB-Aufgebot im Team-Wettbewerb durch Routinier Andreas Toba (TK Hannover), Pascal Brendel (KTV 68 Wetzlar), Nils Dunkel (SV Halle) und Lucas Kochan (SC Cottbus). Zudem geht Milan Hosseini (TG Böckingen), wie auch die anderen nominierten Turner, an verschiedenen Einzelgeräten an den Start.

Die Männer-Europameisterschaften finden von 24. bis 28. April statt. Die Entscheidung am Barren, an dem Dauser, der sich im vergangenen Jahr in Antwerpen zum Weltmeister gekrönt hatte, als Favorit ins Rennen geht, fällt am Abend des 27. April. Das Team-Event ist für den letzten Wettkampftag angesetzt.