Novum im deutschen Kanu-Sport: Pefestorff erste Präsidentin

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat in Dajana Pefestorff erstmals in seiner 110-jährigen Geschichte eine Präsidentin. Die Potsdamerin wurde am Samstag beim außerordentlichen Kanutag in Osnabrück einstimmig zur Nachfolgerin von Jens Perlwitz gewählt, der zuvor seinen Rücktritt angekündigt hatte. Pefestorffs Amtszeit beträgt zunächst ein Jahr bis zum nächsten ordentlichen Kanutag 2025 in Karlsruhe.