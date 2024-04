Ruder-EM: Kammann/Hinrichs im EM-Halbfinale

Bei der Ruder-EM in Szeged/Ungarn haben Marc Kammann und Mark Hinrichs im Zweier ohne Steuermann ihr Ziel Halbfinale erreicht. Das Duo kam am Freitag als Dritter des Hoffnungslaufs hinter Spanien und Litauen weiter. Im Halbfinale am Samstag sind Kammann/Hinrichs Außenseiter.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Auf der ersten Hälfte war der Streckenschlag nicht so rund, auf den dritten 500 Metern wurde unser Schlag aber deutlich souveräner", sagte Hinrichs. Im nächsten Rennen peilen die Starter des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) eine Überraschung an. "Wir wollen von Anfang an mitgehen und alle anderen ärgern", so Kammann mutig. Ähnlich klingt die Zielsetzung von Bundestrainerin Sabine Tschäge: "Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen."