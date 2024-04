Snooker-Ikone fordert folgenschweren Traditionsbruch bei WM

Die diesjährige WM beginnt am Samstag und endet am 6. Mai. Doch O‘Sullivan, der kürzlich an Veranstaltungen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sowie in China teilgenommen hat, will mit dem Turnier gern raus in die Welt: „Ich denke, Saudi-Arabien wäre großartig. Sie haben die Ressourcen und würden es großartig machen. Wenn man es nach China geben will, müsste man es nach Shanghai bringen. Oder eine andere große Stadt wie Shenzhen oder Guangzhou.“