Snooker-WM: Inder Vafaei beklagt Gestank im Crucible

"Alles ist so schlecht. Wenn Sie mich fragen, ob ich hierher zurückkommen möchte, würde ich sagen: 'Auf keinen Fall'", so Vafaei nach der 5:10-Niederlage am Sonntag. Das Crucible in der nordenglischen Stadt Sheffield ist seit 1977 Austragungsort der WM. Die Spekulationen über die Zukunft des Turniers hatten zugenommen, als der Weltranglistenerste Ronnie O'Sullivan Saudi-Arabien oder China als neuen Austragungsort vorgeschlagen hatte. Der Vertrag mit dem Crucible endet 2027.