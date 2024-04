Titelverteidiger Brecel bei Snooker-WM schon raus

Snooker-WM: Titelverteidiger schon raus

Der „Curse of the Crucible“ hat sein nächstes Opfer gefunden: Snooker-Weltmeister Luca Brecel ist bereits am ersten WM-Wettkampftag ausgeschieden.

Brecel muss den WM-Pokal wieder hergeben

© AFP/SID/OLI SCARFF