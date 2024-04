Turn-EM: Ukraine gewinnt Teamfinale

Die Kunstturner aus der Ukraine haben bei den Europameisterschaften in Rimini das Teamfinale gewonnen. Mit 255,762 Punkten setzte sich die Riege aus dem vom Krieg gebeutelten Land vor Großbritannien (255,429) und Gastgeber Italien (252,560) durch.

Die ersatzgeschwächte deutsche Auswahl hatte am Mittwoch in der Qualifikation enttäuscht und das Teamfinale knapp verpasst. Auch in keines der Gerätefinals schaffte es ein Vertreter des Deutschen Turnerbundes (DTB). Barren-Weltmeister Lukas Dauser (Unterhaching) fehlte erkrankt, Lucas Kochan (Cottbus) aufgrund eines Kreuzbandrisses.