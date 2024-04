"Zu großes Risiko": Dauser verpasst EM

Kunstturn-Weltmeister Lukas Dauser (Unterhaching) verpasst krankheitsbedingt die Europameisterschaften in Rimini. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Samstagvormittag mitteilte, plagt den Barren-Spezialisten eine akute Influenza, gepaart mit einer bakteriellen Infektion. Die Teilnahme an den Wettkämpfen vom 24. bis 28. April in Italien stelle ein "zu großes gesundheitliches Risiko dar".