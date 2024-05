Badminton: Schäfer beendet internationale Karriere

Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft muss zukünftig ohne einen seiner erfolgreichsten Einzelspezialisten auskommen. Wie der Deutsche Badminton-Verband (DBV) am Freitag mitteilte, beendet Kai Schäfer (30) „nach intensiven Überlegungen und vielen Gesprächen mit Chef-Bundestrainer Hannes Käsbauer“ im Sommer seine internationale Karriere. Der Olympiateilnehmer von 2021 und zweimalige deutsche Meister wird stattdessen ab August die Stelle des Stützpunkttrainers des Bayerischen Badminton-Verbandes in Nürnberg antreten.

Neben der neuen Tätigkeit im Badminton begründete der beim SV Fun-Ball Dortelweil spielende Schäfer seine Entscheidung damit, sich in den kommenden Monaten verstärkt auf sein Sportbusiness- und Management-Studium konzentrieren zu wollen. 39 Länderspiele stehen am Ende seiner Nationalmannschaftskarriere in Schäfers Vita.