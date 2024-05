„Corona-Krise überstanden“: Mitgliederrekord im LSB NRW

Der Landessportbund NRW meldet einen Mitgliederrekord: Mit über 5,3 Millionen Mitgliedschaften verzeichnen die 17.435 Sportvereine einen bislang unerreichten Zulauf. Wie der größte der 16 Landessportbünde am Dienstag mitteilte, erzielten die Sportvereine in Nordrhein-Westfalen ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Stand Mai 2024), sie verzeichneten 217.657 neue Anmeldungen, 105.228 von Kindern und Jugendlichen.