Deutschland-Achter rudert hinterher - Zeidler verliert

Der Deutschland-Achter hat seine Olympia-Generalprobe verpatzt, und auch Einer-Dominator Oliver Zeidler musste sich geschlagen geben. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) kam beim Weltcup auf dem Rotsee in Luzern in einem Weltklassefeld auf den letzten Platz, Zeidler verlor knapp gegen den Niederländer Simon van Dorp - seinen voraussichtlich größten Konkurrenten bei den Sommerspielen in Paris.