EM-Bronze für Varfolomeev im Mehrkampf

Die sechsmalige Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei der EM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Budapest die Bronzemedaille im Mehrkampf gewonnen. Am Samstag landete die 17-Jährige vom TSV Schmiden hinter Nikolowa Stilijana (Bulgarien) und Vizeweltmeisterin Raffaeli Sofia (Italien) auf Rang drei, zu Gold fehlten am Ende 5,3 Punkte. Teamkollegin Margarita Kolosov als zweite deutsche Starterin wurde starke Siebte.