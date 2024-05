Kanu: Brendel pünktlich zum Weltcup-Start fit

Der deutsche Ausnahme-Kanute Sebastian Brendel (Potsdam) ist pünktlich für den Schlussspurt in Richtung Olympische Spiele wieder fit. Der 36-Jährige steht im Kader für den ersten Weltcup der Saison an diesem Wochenende in Szeged, das teilte der Deutsche Kanu-Verband am Donnerstag mit. Der Wettbewerb in Ungarn bildet eine von nur zwei Generalproben für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August).